Банки готовы давать больше кредитов: что будет с займами для бизнеса и людей в 2026 году

Украинские банки входят в 2026 год с четкой прокредитной позицией: большинство игроков планируют наращивать финансирование бизнеса, а настроения относительно кредитования населения - самые оптимистичные с начала 2021 года. Такие сигналы дает опрос об условиях банковского кредитования за IV квартал 2025 года, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Параллельно банки фиксируют рост кредитного риска и готовятся к усилению риска ликвидности. То есть, к расширению кредитования, которое будет происходить не вслепую, а с придирчивым вниманием к заемщику и устойчивости ресурсной базы.

Оптимизм относительно кредитования бизнеса – доминирующий

Более трех четвертей банков планируют увеличить кредитование корпоративного сектора. Для экономики это важный индикатор: когда банки готовы активнее кредитовать компании, это обычно означает, что они видят относительно приемлемый баланс между доходностью, рисками и наличием капитала. Дополнительный маркер – спрос на кредиты бизнеса рос и в IV квартале, и в целом в 2025 году. На I квартал 2026 года банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды корпоративных кредитов.

Кредиты домохозяйствам: спрос растет, но риски будут читать внимательнее

У населения спрос на кредиты также повышался, в частности на потребительские займы – и эта тенденция, по данным банков, тянется со II квартала 2023 года. На первые три месяца 2026 года ожидания позитивные и для ипотеки, и для потребительского кредитования.

В то же время банки закладывают сценарий: качество корпоративных кредитов в течение следующего года, вероятно, не изменится, но качество портфеля домохозяйств может несколько ухудшиться. Это своеобразное предупреждение, что массовый рост розницы может сопровождаться большей долей проблемных кейсов, если доходы домохозяйств и их платежеспособность не будут успевать за кредитной экспансией.

Долговая нагрузка: бизнес – средняя, население – низкая

Оценка долговой нагрузки предприятий как средней, а домохозяйств как низкой – это аргумент в пользу того, что поле для роста кредитования еще есть.

Для банков это означает меньший риск перекредитованности системы здесь и сейчас. Для экономики – потенциал поддержать потребление и инвестиционную активность кредитным каналом.

Кредитные стандарты смягчаются

Банки прямо указывают на две причины смягчения кредитных стандартов для бизнеса: конкуренция между банками и достаточная капитализация. В I квартале 2026 года они планируют и в дальнейшем смягчать корпоративные стандарты. Практически это означает: банкам легче "вписаться" в сделки (условия могут становиться лояльнее), а компаниям – проще проходить кредитные комитеты, если профиль риска приемлем.

В рознице картина подобная: стандарты смягчились и для ипотеки, и для потребительских займов. Причем для потребительских кредитов смягчение продолжается уже три года подряд.

На I квартал ожидания таковы: для потребительских займов смягчение продолжится, а стандарты ипотеки не изменятся. Это выглядит как прагматичная расстановка приоритетов: потребительский сегмент – "оборотнее" и маржинальнее, ипотека – дольше по горизонту и чувствительнее к рискам.

Одобрение заявок: банки говорят "да" чаще, но не везде

Уровень одобрения заявок для кредитов предприятиям рос три квартала подряд для всех видов займов бизнеса, кроме валютных. Это важная деталь: несмотря на общий оптимизм, валютные кредиты остаются зоной большей осторожности.

У домохозяйств одобрение потребительских кредитов выросло, а ипотеки не изменилось. То есть банки готовы активнее отпускать более короткие и стандартизированные продукты, но в жилищном кредитовании держат более стабильную планку.

Риски: главный стоп-фактор – не спрос, а цена риска и ресурс

В IV квартале 2025 года, как и в течение всего года, больше всего вырос кредитный риск. А на I квартал 2026 года банки ожидают усиления прежде всего риска ликвидности и кредитного риска. Для рынка это ключевой сигнал: даже если спрос продолжит расти, конечная скорость кредитования будет зависеть от того, насколько комфортно банкам с фондингом (ликвидностью) и прогнозом потерь (кредитным риском). Простыми словами: деньги будут давать, но дешевых и легких кредитов может не хватить всем.

Как это может отразиться на экономике в 2026 году

Эксперты в области банковского дела отмечают, что в совокупности результаты опроса рисуют сценарий умеренно позитивного кредитного цикла: банки готовы кредитовать, спрос есть и, по ожиданиям, будет расти.

Самым активным сегментом может оставаться потребительское кредитование (поскольку стандарты продолжают смягчаться), тогда как ипотека выглядит более стабильной и сдержанной.

Для бизнеса окно возможностей открыто, но особенно важным станет качество финансовой отчетности, прозрачность денежных потоков и способность переживать периоды более дорогого ресурса.

Опрос проводился с 12 декабря 2025 года по 9 января 2026 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финучреждений, охватывающих 96% активов банковской системы. Результаты отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка. Опрос относительно ожиданий на II квартал планируют опубликовать в апреле.

