“Бандерівський” закон: Розенко озвучив очікування від переговорів із Польшею

“Україна розпочне діалог з польською стороною, щодо прийнятого у Польщі закону про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за пропаганду "бандерівської ідеології". Зустріч з польською стороною відбудеться 16 лютого. Ми вважаємо, що від польської сторони ми повинні отримати не лише роз’яснення по цьому закону, але і вважаємо, що цей закон має бути змінено”, — наголосив він.

Як уточнив Розенко, Україна не можемо не реагувати на останні події, які відбуваються в українсько-польських стосунках.

“Безумовно ми будемо керуватися і позицією президента України, і позицією Верховної Ради, щодо ухвалених нещодавно у Польщі змін до закону”, — додав він.

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За словами віце-прем’єр міністра, питання тут полягає не лише у якихось політичних амбіціях, чи історичних розбіжностях, мова йде про можливе конкретне порушення права наших співгромадян, які працюють та живуть у Польщі.

“Зокрема, йдеться про обмеження їхніх прав, свобод, можливі переслідування або за некоректні фрази, або за політичні вислови, або позицію. Це на, нашу думку, не припустимо, ми будемо захищати права наших співгромадян не лише в Україні, але і за межами нашої держави і будемо доводити це до польської сторони”, — підкреслив Розенко.

Він додав, що українська сторона вже має чітко сформульовану позицію та готова до обговорення абсолютно широкого кола питань.

“Сподіваємось, що польська сторона також виявить своє бажання до врегулювання багатьох питань”, — сказав віце-прем’єр.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі Анджей Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.