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"Бандеровский" закон: Розенко озвучил ожидания от переговоров с Польшей

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина ожидает получить от Польши не только разъяснения относительно скандального закона, но и рассчитывает на то, что он будет изменен. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства вице-премьер министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

"Украина начнет диалог с польской стороной, о принятом в Польше закона о Институт национальной памяти, который предусматривает наказание за пропаганду "бандеровской идеологии". Встреча с польской стороной состоится 16 февраля. Мы считаем, что от польской стороны мы должны получить не только разъяснения по этому закону, но и считаем, что этот закон должен быть изменен ", - подчеркнул он.

Как уточнил Розенко, Украина не можем не реагировать на последние события, которые происходят в украинско-польских отношениях.

"Безусловно, мы будем руководствоваться и позицией Президента Украины, и позицией Верховной Рады относительно принятых недавно в Польше изменений в закон", - добавил он.

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По словам вице-премьер-министра, вопрос здесь заключается не только в каких-то политических амбициях, или исторических различиях, речь идет о возможном конкретном нарушение права наших сограждан, работающих и живущих в Польше.

"В частности, речь идет об ограничении их прав, свобод, возможны преследования или некорректные фразы, или политические высказывания, или позицию. Это, по нашему мнению, недопустимо. Мы будем защищать права наших сограждан не только в Украине, но и за пределами нашего государства и будем доводить это до польской стороны", - подчеркнул Розенко.

Он добавил, что украинская сторона уже имеет четко сформулированную позицию и готова к обсуждению абсолютно широкому кругу вопросов.

"Надеемся, что польская сторона также проявит свое желание к урегулированию многих вопросов", - сказал вице-премьер.

Напомним, 6 февраля вечером президент Польши Дуда подписал обновленный закон о Институт национальной памяти. Согласно решению А.Дуды, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые изменения в закон о ИНП, что предусматривают наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

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