Байден вперше офіційно вибачиться за жорстокість у школах-інтернатах для індіанців
Київ • УНН
Президент США планує визнати звірства федерального уряду в індіанських школах-інтернатах протягом 1819-1970 років. Діти корінних американців зазнавали насильства та примусової асиміляції в понад 500 закладах.
Президент Джо Байден вибачиться перед індіанськими громадами за роль федерального уряду в зловживаннях індіанськими школами-інтернатами.
Пише УНН із посиланням на Axios.
У п'ятницю президент Байден офіційно вибачиться перед корінними громадами за роль уряду США у зловживаннях, скоєних у федеральних індіанських школах-інтернатах, які відвідували діти корінних американців після того, як їх насильно забрали з рідних домівок.
Акція має на меті визнати звірства, скоєні протягом 150 років політикою шкіл-інтернатів, яка прагнула культурної асиміляції рідних дітей.
"Система індіанських шкіл-інтернатів, якою керував федеральний уряд, була призначена для асиміляції корінних американців шляхом знищення їхньої культури, мови та корінної ідентичності за допомогою жорстких військових та асиміляційних методів", - ідеться у заяві Білого дому.
Довідка
Корінні школи-інтернати були засновані федеральним урядом між 1819 і 1970 роками, забираючи дітей із їхніх сімей. Мета полягала в тому, щоб знищити тубільну культуру, примусивши тубільних дітей асимілюватися до американського способу життя. У 19-му та 20-му століттях існувало понад п'ятсот таких закладів, багато з них керувалися церквами.
Діти корінного населення зазнавали емоційного та фізичного насильства в школах, їх часто били та позбавляли їжі за те, що вони розмовляли рідною мовою.
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За часів адміністрації Байдена Міністерство внутрішніх справ США розпочало перше федеральне розслідування системи інтернатів. Міністр внутрішніх справ Деб Хааланд, перша жінка з корінного населення, яка зайняла посаду в кабінеті, у 2023 році провела екскурсію під назвою "Шлях до зцілення", слухаючи розповіді тих, хто вижив.
Окрім розслідування, Міністерство внутрішніх справ розпочало проект усної історії, - ця ініціатива спрямована на збереження пам’яті та історії жертв, сприяння історичному відшкодуванню та усвідомленню наслідків цієї політики.
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