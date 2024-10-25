Байден вперше офіційно вибачиться за жорстокість у школах-інтернатах для індіанців

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9408 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23801 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42894 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79005 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65160 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77959 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93375 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87264 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176591 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101123 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12642 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14233 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21937 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8104 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5442 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23811 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176593 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332959 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266454 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42903 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17675 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22829 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28556 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49397 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Байден вперше офіційно вибачиться за жорстокість у школах-інтернатах для індіанців

Київ • УНН

 • 14319 перегляди

Президент США планує визнати звірства федерального уряду в індіанських школах-інтернатах протягом 1819-1970 років. Діти корінних американців зазнавали насильства та примусової асиміляції в понад 500 закладах.

Байден вперше офіційно вибачиться за жорстокість у школах-інтернатах для індіанців

Президент Джо Байден вибачиться перед індіанськими громадами за роль федерального уряду в зловживаннях індіанськими школами-інтернатами.

Пише УНН із посиланням на Axios.

У п'ятницю президент Байден офіційно вибачиться перед корінними громадами за роль уряду США у зловживаннях, скоєних у федеральних індіанських школах-інтернатах, які відвідували діти корінних американців після того, як їх насильно забрали з рідних домівок.

Акція має на меті визнати звірства, скоєні протягом 150 років політикою шкіл-інтернатів, яка прагнула культурної асиміляції рідних дітей.

"Система індіанських шкіл-інтернатів, якою керував федеральний уряд, була призначена для асиміляції корінних американців шляхом знищення їхньої культури, мови та корінної ідентичності за допомогою жорстких військових та асиміляційних методів", - ідеться у заяві Білого дому.

Довідка

Корінні школи-інтернати були засновані федеральним урядом між 1819 і 1970 роками, забираючи дітей із їхніх сімей. Мета полягала в тому, щоб знищити тубільну культуру, примусивши тубільних дітей асимілюватися до американського способу життя. У 19-му та 20-му століттях існувало понад п'ятсот таких закладів, багато з них керувалися церквами.

Діти корінного населення зазнавали емоційного та фізичного насильства в школах, їх часто били та позбавляли їжі за те, що вони розмовляли рідною мовою. 

Корінні індіанці Канади виявили 40 нових дитячих безіменних могил21.04.23, 22:07 • 1034788 переглядiв

За часів адміністрації Байдена Міністерство внутрішніх справ США розпочало перше федеральне розслідування системи інтернатів. Міністр внутрішніх справ Деб Хааланд, перша жінка з корінного населення, яка зайняла посаду в кабінеті, у 2023 році провела екскурсію під назвою "Шлях до зцілення", слухаючи розповіді тих, хто вижив.

Окрім розслідування, Міністерство внутрішніх справ розпочало проект усної історії, - ця ініціатива спрямована на збереження пам’яті та історії жертв, сприяння історичному відшкодуванню та усвідомленню наслідків цієї політики.

У Канаді готують план зі скорочення кількості постійних іммігрантів у країні24.10.24, 09:59 • 15978 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Білий дім
Канада
Джо Байден
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57