У Канаді готують план зі скорочення кількості постійних іммігрантів у країні
Київ • УНН
Уряд Канади оголосить про зниження імміграційних цілей. До 2027 року планується скоротити кількість нових постійних жителів до 365 000, а тимчасових - приблизно на 30 000 до 2025 року.
Уряд Джастіна Трюдо планує оголосити в четвер про скорочення допуску іммігрантів до Канади. Кількість тимчасових жителів скоротиться приблизно на 30 000.
Пише УНН з посиланням на Reuters.
Оттава оголосить про значне зниження своїх імміграційних цілей, що стане помітною зміною в політиці уряду Канади за багато років.
За даними джерела Reuters в уряді, у 2025 році Канада прийме 395 000 нових постійних жителів, у 2026 році - 380 000, а у 2027 році - 365 000, що менше, ніж 485 000 у 2024 році.
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Тим часом, за словами джерела, кількість тимчасових жителів скоротиться приблизно на 30 000 і становитиме близько 300 000 до 2025 року.
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