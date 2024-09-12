Омбудсман щодо конференції по звільненню полонених: узгоджено порядок денний, Канада та Норвегія – серед співорганізаторів зустрічі
Київ • УНН
Омбудсман України узгодив з МЗС Канади дату конференції про звільнення полонених і депортованих. Канада та Норвегія виступлять співорганізаторами заходу, присвяченого 4-му пункту Формули миру.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини узгодив з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі дату конференції, яка присвячена звільненню полонених і депортованих: також обговорили низку питань, зокрема - очікувані результати.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмана.
Деталі
У Канаді у жовтні відбудеться конференція, присвячена пункту 4 Формули миру — звільненню всіх полонених і депортованих.
У пресслужбі Омбудсмана зазначили, що наразі узгоджена дата конференції: 30-31 жовтня.
Під час відеозустрічі з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі обговорено низку питань: перелік країн, порядок денний, очікувані результати.
Україна вдячна Канаді та Норвегії, які виступлять співорганізаторами конференції та є співголовами робочої групи з реалізації четвертого пункту Формули миру,
Ми повинні якомога найшвидше звільнити усіх цивільних, військовополонених та дітей, що перебувають у незаконному ув’язненні рф, - наголосив посадовець.
росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: рідних військовополонених попередили про шахраїв10.09.24, 21:01 • 31044 перегляди