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Омбудсман щодо конференції по звільненню полонених: узгоджено порядок денний, Канада та Норвегія – серед співорганізаторів зустрічі

Омбудсман щодо конференції по звільненню полонених: узгоджено порядок денний, Канада та Норвегія – серед співорганізаторів зустрічі

Київ • УНН

 • 19994 перегляди

Омбудсман України узгодив з МЗС Канади дату конференції про звільнення полонених і депортованих. Канада та Норвегія виступлять співорганізаторами заходу, присвяченого 4-му пункту Формули миру.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини узгодив з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі дату конференції, яка присвячена звільненню полонених і депортованих: також обговорили низку питань, зокрема - очікувані результати.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмана.

Деталі

У Канаді у жовтні відбудеться конференція, присвячена пункту 4 Формули миру — звільненню всіх полонених і депортованих.

У пресслужбі Омбудсмана зазначили, що наразі узгоджена дата конференції: 30-31 жовтня.

Під час відеозустрічі з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі обговорено низку питань: перелік країн, порядок денний, очікувані результати.

Україна вдячна Канаді та Норвегії, які виступлять співорганізаторами конференції та є співголовами робочої групи з реалізації четвертого пункту Формули миру, 

- підкреслив Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.
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Ми повинні якомога найшвидше звільнити усіх цивільних, військовополонених та дітей, що перебувають у незаконному ув’язненні рф, - наголосив посадовець.

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