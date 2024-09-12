Омбудсман по конференции по освобождению пленных: согласована повестка дня, Канада и Норвегия - среди соорганизаторов встречи
Киев • УНН
Омбудсман Украины согласовал с МИД Канады дату конференции об освобождении пленных и депортированных. Канада и Норвегия выступят соорганизаторами мероприятия, посвященного 4-му пункту Формулы мира.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека согласовал с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли дату конференции, посвященной освобождению пленных и депортированных: также обсудили ряд вопросов, в частности - ожидаемые результаты.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмана.
Детали
В Канаде в октябре состоится конференция, посвященная пункту 4 Формулы мира - освобождению всех пленных и депортированных.
В пресс-службе Омбудсмена отметили, что сейчас согласована дата конференции: 30-31 октября.
Во время видеовстречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсуждался ряд вопросов: перечень стран, повестка дня, ожидаемые результаты.
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Украина благодарна Канаде и Норвегии, которые выступят соорганизаторами конференции и являются сопредседателями рабочей группы по реализации четвертого пункта Формулы мира,
Мы должны как можно быстрее освободить всех гражданских, военнопленных и детей, находящихся в незаконном заключении рф, - подчеркнул чиновник.
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