Омбудсман по конференции по освобождению пленных: согласована повестка дня, Канада и Норвегия - среди соорганизаторов встречи

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека согласовал с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли дату конференции, посвященной освобождению пленных и депортированных: также обсудили ряд вопросов, в частности - ожидаемые результаты.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмана.

Детали

В Канаде в октябре состоится конференция, посвященная пункту 4 Формулы мира - освобождению всех пленных и депортированных.

В пресс-службе Омбудсмена отметили, что сейчас согласована дата конференции: 30-31 октября.

Во время видеовстречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсуждался ряд вопросов: перечень стран, повестка дня, ожидаемые результаты.

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Украина благодарна Канаде и Норвегии, которые выступят соорганизаторами конференции и являются сопредседателями рабочей группы по реализации четвертого пункта Формулы мира, - подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

Мы должны как можно быстрее освободить всех гражданских, военнопленных и детей, находящихся в незаконном заключении рф, - подчеркнул чиновник.

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