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В Канаде готовят план по сокращению количества постоянных иммигрантов в стране

В Канаде готовят план по сокращению количества постоянных иммигрантов в стране

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:59  •  6084 просмотра

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Правительство Канады объявит о снижении иммиграционных целей. К 2027 году планируется сократить количество новых постоянных жителей до 365 000, а временных - примерно на 30 000 к 2025 году.

Правительство Джастина Трюдо планирует объявить в четверг о сокращении допуска иммигрантов в Канаду. Количество временных жителей сократится примерно на 30 000.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Оттава объявит о значительном снижении своих иммиграционных целей, что станет заметным изменением в политике правительства Канады за многие годы.

По данным источника Reuters в правительстве, в 2025 году Канада примет 395 000 новых постоянных жителей, в 2026 году - 380 000, а в 2027 году - 365 000, что меньше, чем 485 000 в 2024 году.

Омбудсман по конференции по освобождению пленных: согласована повестка дня, Канада и Норвегия - среди соорганизаторов встречи12 сентября 2024, 14:47 • 19836 просмотров

Между тем, по словам источника, количество временных жителей сократится примерно на 30 000 и составит около 300 000 к 2025 году.

Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что передадут6 сентября 2024, 12:18 • 21082 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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