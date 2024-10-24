В Канаде готовят план по сокращению количества постоянных иммигрантов в стране

Правительство Джастина Трюдо планирует объявить в четверг о сокращении допуска иммигрантов в Канаду. Количество временных жителей сократится примерно на 30 000.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Оттава объявит о значительном снижении своих иммиграционных целей, что станет заметным изменением в политике правительства Канады за многие годы.

По данным источника Reuters в правительстве, в 2025 году Канада примет 395 000 новых постоянных жителей, в 2026 году - 380 000, а в 2027 году - 365 000, что меньше, чем 485 000 в 2024 году.

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Между тем, по словам источника, количество временных жителей сократится примерно на 30 000 и составит около 300 000 к 2025 году.

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