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Корінні індіанці Канади виявили 40 нових дитячих безіменних могил

Корінні індіанці Канади виявили 40 нових дитячих безіменних могил

Київ • УНН

 • 1034788 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Народ сешельт у канадській провінції Британська Колумбія виявив 40 безіменних могил у колишній школі-інтернаті для індіанців. Про це УНН пише з посиланням на CTV News.

Деталі

Shishalh First Nations повідомила, що літні члени племені десятиліттями говорили, що такі могили існували у старій школі-інтернаті Святого Августина.

«Ми завжди знали правду, яку нам говорили наші старші, і ми завжди їм вірили. Ми хочемо показати малюкам, що ми не забули їх, ми любимо їх, і вони важливі», - сказала вождь Ленора Джо. «Діти говорили, а ми слухаємо. Ми чули їхні голоси».

Дослідження території школи-інтернату є спільним проектом корінних народів та Університету Саскачевана. Доцент Террі Кларк сказав, що немає жодних сумнівів у тому, що могили були там, і їм «не потрібний георадар, щоб довести, що це сталося».

«Це (40 можливих могил) дуже консервативне число. За всіма аспектами дослідження ми твердо віримо, що їх набагато більше», - сказав він.

The Nation повідомила, що ті, хто вижив, розповіли дослідникам про утилізацію дитячих останків, які не включали поховання, в ті роки, коли діяв Святий Августин.

Школа працювала з 1904 по 1975 рік і перебувала у віданні католицької церкви. За даними Національного центру правди та примирення, 1923 року батьки корінних народів забрали своїх дітей «на знак протесту проти низької якості освіти, жорсткої дисципліни та неадекватного харчування».

Після протесту було призначено нового директора школи, а фінансування з боку федерального уряду Канади було збільшено, повідомили в центрі. Показники відвідуваності змінювалися з роками, але вважається, що на момент відкриття школи було зараховано близько 46 дітей, збільшившись до 80 в 1922 році і досягши піку в 153 в 1956 році.

За оцінками, 150 000 дітей корінних народів по всій Канаді були змушені відвідувати одну з більш ніж 130 шкіл-інтернатів для індіанців, починаючи з 1800-х років. Щонайменше 4500 людей загинули у школах. Остання з них закрилась 1996 року.

Заявлена мета полягала в тому, щоб звести нанівець культуру корінних народів та замінити її культурою білих. З 2021 року у колишніх школах-інтернатах виявлено близько 2000 безіменних могил.

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