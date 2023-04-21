Коренные индейцы Канады обнаружили 40 новых детских безымянных могил

Детали

Shishalh First Nations сообщила, что пожилые члены племени десятилетиями говорили, что такие могилы существовали в старой школе-интернате Святого Августина.

«Мы всегда знали правду, которую нам говорили наши старики, и мы всегда им верили. Мы хотим показать малышам, что мы не забыли их, мы любим их, и они важны», - сказала вождь Ленора Джо. «Дети говорили, а мы слушаем. Мы слышали их голоса».

Исследование территории школы-интерната является совместным проектом коренных народов и Университета Саскачевана. Доцент Терри Кларк сказал, что нет никаких сомнений в том, что могилы были там, и им «не нужен георадар, чтобы доказать, что это произошло».

«Это (40 возможных могил) очень консервативное число. По всем аспектам исследования мы твердо верим, что их гораздо больше», - сказал он.

The Nation сообщила, что выжившие рассказали исследователям об утилизации детских останков, которые не включали захоронения, в те годы, когда действовал Святой Августин.

Школа работала с 1904 по 1975 год и находилась в ведении католической церкви. По данным Национального центра правды и примирения, в 1923 году родители коренных народов забрали своих детей «в знак протеста против низкого качества образования, жесткой дисциплины и неадекватного питания».

После протеста был назначен новый директор школы, а финансирование со стороны федерального правительства Канады было увеличено, сообщили в центре. Показатели посещаемости менялись с годами, но считается, что на момент открытия школы было зачислено около 46 детей, увеличившись до 80 в 1922 году и достигнув пика в 153 в 1956 году.

По оценкам, 150 000 детей коренных народов по всей Канаде были вынуждены посещать одну из более чем 130 школ-интернатов для индейцев, начиная с 1800-х годов. По меньшей мере 4500 человек погибли в школах. Последняя из них закрылась в 1996 году.

Заявленная цель заключалась в том, чтобы свести на нет культуру коренных народов и заменить ее культурой белых. С 2021 года в бывших школах-интернатах обнаружено около 2000 безымянных могил.