Байден впервые официально извинится за жестокость в школах-интернатах для индейцев

ukenru
Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 55507 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 115909 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 131527 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 134569 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 133704 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 118664 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 112028 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 132078 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 138033 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 135151 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЗАЭС второй раз за месяц более суток была отключена от линии питания - МАГАТЭ

ЗАЭС второй раз за месяц более суток была отключена от линии питания - МАГАТЭ

23:45 • 106206 просмотра
В Киеве и области работает ППО - КГВА

В Киеве и области работает ППО - КГВА

00:50 • 105351 просмотра
В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

01:31 • 107756 просмотра
Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

02:58 • 106311 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 106486 просмотра
публикации
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 55659 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 52560 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 106486 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 137004 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 169284 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 32963 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 85307 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 107210 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 113032 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 112747 просмотра
Актуальное
Байден впервые официально извинится за жестокость в школах-интернатах для индейцев

Байден впервые официально извинится за жестокость в школах-интернатах для индейцев

Киев  •  УНН

07:58 • 5900 просмотра

Read in English

Президент США планирует признать зверства федерального правительства в индейских школах-интернатах в течение 1819-1970 годов. Дети коренных американцев подвергались насилию и принудительной ассимиляции в более 500 заведениях.

Президент Джо Байден извинится перед индейскими общинами за роль федерального правительства в злоупотреблениях индейскими школами-интернатами.

Пишет УНН со ссылкой на Axios.

В пятницу президент Байден официально извинится перед коренными общинами за роль правительства США в злоупотреблениях, совершенных в федеральных индейских школах-интернатах, которые посещали дети коренных американцев после того, как их насильно забрали из родных домов.

Акция имеет целью признать зверства, совершенные в течение 150 лет политикой школ-интернатов, которая стремилась к культурной ассимиляции родных детей.

«Система индейских школ-интернатов, которой руководило федеральное правительство, была предназначена для ассимиляции коренных американцев путем уничтожения их культуры, языка и коренной идентичности с помощью жестких военных и ассимиляционных методов», - говорится в заявлении Белого дома.

Справка

Коренные школы-интернаты были основаны федеральным правительством между 1819 и 1970 годами, забирая детей из их семей. Цель состояла в том, чтобы уничтожить туземную культуру, заставив туземных детей ассимилироваться с американским образом жизни. В 19-м и 20-м веках существовало более пятисот таких учреждений, многие из них управлялись церквями.

Image

Дети коренного населения подвергались эмоциональному и физическому насилию в школах, их часто избивали и лишали пищи за то, что они говорили на родном языке. 

Коренные индейцы Канады обнаружили 40 новых детских безымянных могил21 апреля 2023, 19:07 • 1034688 просмотров

Во времена администрации Байдена Министерство внутренних дел США начало первое федеральное расследование системы интернатов. Министр внутренних дел Деб Хааланд, первая женщина из коренного населения, которая заняла должность в кабинете, в 2023 году провела экскурсию под названием «Путь к исцелению», слушая рассказы выживших.

Кроме расследования, Министерство внутренних дел начало проект устной истории, - эта инициатива направлена на сохранение памяти и истории жертв, содействие историческому возмещению и осознанию последствий этой политики.

В Канаде готовят план по сокращению количества постоянных иммигрантов в стране24 октября 2024, 06:59 • 14750 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
belii-domБелый дом
kanadaКанада
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты