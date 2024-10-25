Байден впервые официально извинится за жестокость в школах-интернатах для индейцев
Киев • УНН
Президент США планирует признать зверства федерального правительства в индейских школах-интернатах в течение 1819-1970 годов. Дети коренных американцев подвергались насилию и принудительной ассимиляции в более 500 заведениях.
Президент Джо Байден извинится перед индейскими общинами за роль федерального правительства в злоупотреблениях индейскими школами-интернатами.
Пишет УНН со ссылкой на Axios.
В пятницу президент Байден официально извинится перед коренными общинами за роль правительства США в злоупотреблениях, совершенных в федеральных индейских школах-интернатах, которые посещали дети коренных американцев после того, как их насильно забрали из родных домов.
Акция имеет целью признать зверства, совершенные в течение 150 лет политикой школ-интернатов, которая стремилась к культурной ассимиляции родных детей.
«Система индейских школ-интернатов, которой руководило федеральное правительство, была предназначена для ассимиляции коренных американцев путем уничтожения их культуры, языка и коренной идентичности с помощью жестких военных и ассимиляционных методов», - говорится в заявлении Белого дома.
Справка
Коренные школы-интернаты были основаны федеральным правительством между 1819 и 1970 годами, забирая детей из их семей. Цель состояла в том, чтобы уничтожить туземную культуру, заставив туземных детей ассимилироваться с американским образом жизни. В 19-м и 20-м веках существовало более пятисот таких учреждений, многие из них управлялись церквями.
Дети коренного населения подвергались эмоциональному и физическому насилию в школах, их часто избивали и лишали пищи за то, что они говорили на родном языке.
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Во времена администрации Байдена Министерство внутренних дел США начало первое федеральное расследование системы интернатов. Министр внутренних дел Деб Хааланд, первая женщина из коренного населения, которая заняла должность в кабинете, в 2023 году провела экскурсию под названием «Путь к исцелению», слушая рассказы выживших.
Кроме расследования, Министерство внутренних дел начало проект устной истории, - эта инициатива направлена на сохранение памяти и истории жертв, содействие историческому возмещению и осознанию последствий этой политики.
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