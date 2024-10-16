Байден поговорить із Зеленським і оголосить пакет військової допомоги Україні - журналіст
Київ • УНН
Президент США Джо Байден незабаром поговорить з Володимиром Зеленським. Він оголосить про суттєвий пакет військової допомоги для України, повідомила речниця Білого дому.
Президент США Джо Байден незабаром поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським і оголосить сьогодні про суттєвий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив журналіст Остап Яриш із посиланням на речницю Білого дому, передає УНН.
"Президент Байден незабаром поговорить із президентом Зеленським, якщо вже цього не зробив, і оголосить сьогодні про суттєвий пакет військової допомоги для України", - процитував Яриш слова речниці Білого дому.
Підтримка України буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини - Білий дім08.10.24, 10:00 • 38658 переглядiв