Підтримка України буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому повідомила, що підтримка України буде важливою частиною візиту Байдена до Німеччини. Президент США продовжить зусилля щодо зміцнення НАТО та міжнародної підтримки України проти російської агресії.
У Білому домі повідомили, що підтримка України буде важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 7 жовтня, пише УНН.
Деталі
"Якщо ви думаєте про Україну та самооборону України, це буде важливою частиною цього візиту - і продовження цієї підтримки, продовження робити все можливе, щоб зупинити російську агресію. І тому це, безумовно, буде значною частиною цього", - сказала Жан-П'єр, говорячи про візит Байдена до НІмеччини.
"Ви бачили лідерство президента, коли справа стосується України, і те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку понад 50 країн, щоб підтримати Україну в їхній боротьбі проти агресії росії. Отже, це велика частина - звичайно, це буде велика частина цього - тієї поїздки", - вказала речниця Білого дому.
Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"27.09.24, 19:24 • 27003 перегляди