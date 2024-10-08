Поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию - Белый дом

В Белом доме сообщили, что поддержка Украины будет важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 7 октября, пишет УНН.

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"Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет важной частью этого визита - и продолжение этой поддержки, продолжение делать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию. И поэтому это, безусловно, будет значительной частью этого", - сказала Жан-Пьер, говоря о визите Байдена в Германию.

"Вы видели лидерство президента, когда дело касается Украины, и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более 50 стран, чтобы поддержать Украину в их борьбе против агрессии россии. Итак, это большая часть - конечно, это будет большая часть этого - той поездки", - указала пресс-секретарь Белого дома.

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