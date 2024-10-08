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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию - Белый дом

Поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию - Белый дом

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:00  •  8943 просмотра

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Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию. Президент США продолжит усилия по укреплению НАТО и международной поддержки Украины против российской агрессии.

В Белом доме сообщили, что поддержка Украины будет важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 7 октября, пишет УНН.

Детали

"Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет важной частью этого визита - и продолжение этой поддержки, продолжение делать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию. И поэтому это, безусловно, будет значительной частью этого", - сказала Жан-Пьер, говоря о визите Байдена в Германию.

"Вы видели лидерство президента, когда дело касается Украины, и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более 50 стран, чтобы поддержать Украину в их борьбе против агрессии россии. Итак, это большая часть - конечно, это будет большая часть этого - той поездки", - указала пресс-секретарь Белого дома.

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"27 сентября 2024, 16:24 • 26188 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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