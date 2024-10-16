Байден поговорит с Зеленским и объявит пакет военной помощи Украине - журналист

Президент США Джо Байден вскоре поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит сегодня о существенном пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил журналист Остап Ярыш со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.

"Президент Байден вскоре поговорит с президентом Зеленским, если уже этого не сделал, и объявит сегодня о существенном пакете военной помощи для Украины", - процитировал Ярыш слова пресс-секретаря Белого дома.

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