Ексклюзив
09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Багатомільйонну схему з російськими препаратами накрили в Україні: серед фігурантів - власник фармахолдингу рф та директор "дочки"

Київ • УНН

 • 72 перегляди

В Україні викрито схему тіньових поставок російських препаратів на сотні мільйонів гривень. Організаторами виявились власник фармахолдингу РФ та директор дочірньої компанії з України.

Багатомільйонну схему з російськими препаратами накрили в Україні: серед фігурантів - власник фармахолдингу рф та директор "дочки"

В Україні викрили схему "тіньових" поставок російських препаратів на сотні мільйонів гривень під час повномасштабного вторгнення, серед організаторів - власник фармахолдингу рф та директор дочірної компанії з України, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

За даними УНН, ідеться про засновника ООО "НВФ "Материа Медика Холдинг" громадянина рф Олега Епштейна та чотирьох посадових осіб ТОВ "Матеріа Медика-Україна".

Викрито організовану групу під керівництвом громадянина рф. Офіс Генерального прокурора та Нацполіція України припинили діяльність налагодженої оборудки з поставки російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавалися представникам держави-агресора

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокуратури, "з’ясовано, що її організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу рф". Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він, як повідомляється, створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.

"Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків - маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили "на потік"", - розповіли у прокуратурі.

До цієї оборудки, за даними Офісу Генпрокурора, власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.

За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія - офіційний представник російського холдингу в Україні "не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку держави-агресора".

Відтоді, за даними прокуратури, було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. "Частина коштів виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара - громадянина рф", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Низку препаратів, як вказано, виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на підставі зібраних доказів організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України)

- вказали у прокуратурі.

Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання, як повідомляється, вилучили понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони "з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції".

"У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Доповнення

У липні правоохоронці викрили українського олігарха, який, попри санкції, продовжував виробництво та збут ліків у рф, фінансуючи її бюджет. Його компанія заробила понад 420 млн грн, продаючи ліки, зокрема, для російських військових шпиталів. За інформацією УНН, йшлося про корпорацію "Артеріум", бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго. В злочинній схемі ймовірно були задіяні підприємства, які входять до складу корпорації.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Лікарські засоби
Національна поліція України
Костянтин Жеваго
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ