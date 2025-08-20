$41.360.10
Многомиллионную схему с российскими препаратами накрыли в Украине: среди фигурантов - владелец фармахолдинга рф и директор "дочки"

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В Украине разоблачена схема теневых поставок российских препаратов на сотни миллионов гривен. Организаторами оказались владелец фармахолдинга РФ и директор дочерней компании из Украины.

Многомиллионную схему с российскими препаратами накрыли в Украине: среди фигурантов - владелец фармахолдинга рф и директор "дочки"

В Украине разоблачили схему "теневых" поставок российских препаратов на сотни миллионов гривен во время полномасштабного вторжения, среди организаторов - владелец фармахолдинга рф и директор дочерней компании из Украины, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

По данным УНН, речь идет об учредителе ООО "НВФ "Материа Медика Холдинг" гражданине рф Олеге Эпштейне и четырех должностных лицах ООО "Материа Медика-Украина".

Разоблачена организованная группа под руководством гражданина рф. Офис Генерального прокурора и Нацполиция Украины прекратили деятельность налаженной схемы по поставке российских гомеопатических препаратов на территорию Украины для продажи и получения прибылей, которые в дальнейшем передавались представителям государства-агрессора

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, "выяснено, что ее организовал член российской академии медицинских наук и владелец крупного фармацевтического холдинга рф". Через подконтрольных лиц в начале 2000-х годов он, как сообщается, создал дочернее предприятие в Украине с почти аналогичным названием.

"После 2014 года холдинг открыл производство на территории сопредельного с россией европейского государства для обхода санкций и прикрытия поставок. Фактически там только меняли упаковку российских лекарств - маскировали их под продукцию европейского происхождения. В дальнейшем импорт товара поставили "на поток"", - рассказали в прокуратуре.

К этой сделке, по данным Офиса Генпрокурора, владелец российского холдинга привлек учредителя и директора украинского предприятия, ответственное лицо по контролю качества, менеджера по регистрации лекарственных средств и фармаконадзору, а также главного бухгалтера этого предприятия.

По материалам следствия, с начала полномасштабного вторжения фармкомпания - официальный представитель российского холдинга в Украине "не прекратила свою работу, зато усилила меры по маскировке деятельности и продолжила поддерживать экономику государства-агрессора".

С тех пор, по данным прокуратуры, было реализовано медпрепаратов российского происхождения на более чем 270 млн грн. "Часть средств выводилась на счета предприятий конечного бенефициара - гражданина рф", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Ряд препаратов, как указано, изготавливали из кроличьего помета, яда змей и измельченных тел медоносных пчел. Их лечебные свойства не подтверждены никакими международными исследованиями, а употребление могло представлять угрозу для здоровья.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора на основании собранных доказательств организатору и всем участникам сделки сообщено о подозрении в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)

- указали в прокуратуре.

Во время обысков в офисах, транспорте и по местам их проживания, как сообщается, изъяли более 40 ящиков документации на препараты, компьютерную технику и мобильные телефоны "с перепиской между руководством украинской компании и российского холдинга, где обсуждались распределение прибыли, вывод средств, согласование цен, реклама, избежание санкций и сокрытие страны происхождения продукции".

"В рамках следствия в центре Киева арестован дом площадью более 700 кв. м, который принадлежит владельцу российского холдинга и использовался как офис и склад гомеопатии. Также перед Минздравом Украины инициирован вопрос об отмене регистрационных удостоверений и госрегистрации на 11 лекарственных средств, владельцем которых является украинское предприятие", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

В июле правоохранители разоблачили украинского олигарха, который, несмотря на санкции, продолжал производство и сбыт лекарств в рф, финансируя ее бюджет. Его компания заработала более 420 млн грн, продавая лекарства, в частности, для российских военных госпиталей. По информации УНН, речь шла о корпорации "Артериум", бенефициаром которой является Константин Жеваго. В преступной схеме вероятно были задействованы предприятия, входящие в состав корпорации.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Лекарственные средства
Национальная полиция Украины
Константин Жеваго
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев