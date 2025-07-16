Організував виробництво та збут українських ліків на території рф: викрито масштабну схему за участі українського олігарха Жеваго

Нацполіція викрила українського олігарха, який, попри санкції, продовжував виробництво та збут ліків у рф, фінансуючи її бюджет. Його компанія заробила понад 420 млн грн, продаючи ліки, зокрема, для російських військових шпиталів. Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.

За інформацією УНН, мова йде про корпорацію "Артеріум", бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго. В злочинній схемі ймовірно були задіяні підприємства, які входять до складу корпорації.

Попри повномасштабну війну і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку російської федерації, фактично спонсоруючи її бюджет - йдеться у повіідомленні.

Саме він забезпечив передачу дочірній російській компанії зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації в російській федерації.

Зокрема, у військових шпиталях для лікування російських солдатів, медзакладах, що обслуговують силові структури рф та так званих лнр/днр.

Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час, склала щонайменше 892 мільйони рублів, а це — понад 420 млн грн.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області. Зокрема в офісних та виробничих приміщеннях, а також зі місцями мешкання причетних осіб. Вилучили документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.

Нагадаємо

Детективи БЕБ заарештували комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м та 291 млн грн на рахунках товариства, контрольованого підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго. Він переховується закордоном.