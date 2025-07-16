Организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории РФ: разоблачена масштабная схема с участием украинского олигарха Жеваго

Нацполиция разоблачила украинского олигарха, который, несмотря на санкции, продолжал производство и сбыт лекарств в РФ, финансируя ее бюджет. Его компания заработала более 420 млн грн, продавая лекарства, в частности, для российских военных госпиталей. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

По информации УНН, речь идет о корпорации "Артериум", бенефициаром которой является Константин Жеваго. В преступной схеме, вероятно, были задействованы предприятия, входящие в состав корпорации.

Несмотря на полномасштабную войну и введение дальнейших государственных ограничений, бизнесмен продолжил предпринимательскую деятельность на фармацевтическом рынке Российской Федерации, фактически спонсируя ее бюджет - говорится в сообщении.

Именно он обеспечил передачу дочерней российской компании образцов, документации, лицензий и технологий на производство украинских лекарственных средств для их дальнейшего контрактного производства и реализации в Российской Федерации.

В частности, в военных госпиталях для лечения российских солдат, медучреждениях, обслуживающих силовые структуры РФ и так называемых ЛНР/ДНР.

Общая сумма прибыли российского предприятия, контролируемого украинским олигархом, за это время составила не менее 892 миллионов рублей, а это — более 420 млн грн.

Правоохранители провели более 40 обысков в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области. В частности, в офисных и производственных помещениях, а также по местам проживания причастных лиц. Изъяли документацию, печати, компьютерную технику и т.д.

Напомним

Детективы БЭБ арестовали комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м и 291 млн грн на счетах общества, контролируемого подсанкционным олигархом Константином Жеваго. Он скрывается за границей.