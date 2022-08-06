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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Азербайджан оголосив про взяття під контроль гори Буздух і прилеглих висот у Карабаху

Азербайджан оголосив про взяття під контроль гори Буздух і прилеглих висот у Карабаху

Київ • УНН

 • 256681 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що під контроль армії перейшли гора Буздух та прилеглі висоти в Нагірному Карабаху. Інформацію МО країни поширили азербайджанські ЗМІ, пише УНН.

Цитата

"В результаті уточнень, проведених нашими підрозділами на території, гора Буздух та навколишні її висоти перейшли під контроль азербайджанської армії", - йдеться у повідомленні відомства.

Доповнення

Ситуація у регіоні загострилася на початку серпня. Цього тижня внаслідок відновлення бойових дій загинуло троє людей, при цьому кожна сторона звинувачувала іншу в порушенні перемир’я.

Баку заявив, що втратив солдата, а карабаська армія заявила, що двоє її військовослужбовців були вбиті в останніх зіткненнях.

Після війни 2020 року Вірменія поступилася Азербайджану частиною території, яку вона контролювала протягом десятиліть, а росія розгорнула близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям.

Реакція США та ЄС

Держсекретар США Ентоні Блінкен 5 серпня звернувся до лідерів Вірменії та Азербайджану, щоб закликати до діалогу в конфлікті навколо спірного регіону Нагірного Карабаху.

Блінкен окремо поговорив по телефону з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

"Держсекретар Блінкен запевнив прем'єр-міністра Пашиняна, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Нагірному Карабасі та навколо нього", - сказав Прайс у заяві про розмову з прем'єр-міністром Вірменії.

У своїх розмовах з двома лідерами Блінкен "закликав до прямого діалогу між Вірменією та Азербайджаном для вирішення питань, пов’язаних із нагірно-карабахським конфліктом або внаслідок нього", – сказав Прайс.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також поговорив телефоном з Алієвим 5 серпня і висловив стурбованість зростанням напруженості в регіоні.

Мішель підкреслив, що Євросоюз продовжить свої зусилля для забезпечення тривалого миру та стабільності в регіоні відповідно до Брюссельського мирного порядку денного, повідомляє прес-служба президента Азербайджану.

Алієв сказав Мішелю, що "вся відповідальність за напругу, що виникла, лежить на Вірменії".

Алієв також сказав, що Вірменія не вивела свої війська з регіону Карабах, як було домовлено в перемир’ї від 10 листопада 2020 року, укладеному за посередництва Москви, яке зупинило шеститижневу війну, у якій, за повідомленнями, загинуло понад 6500 людей.

Сам Мішель зазначив у Twitter, що провів телефонні переговори як з Алієвим, так і з Пашиняном. "Працюємо разом, щоб забезпечити деескалацію та відкриті зв'язки. Напередодні нашої наступної зустрічі лідерів у Брюсселі ключовим є продовження діалогу та досягнення конкретного прогресу за всіма пунктами порядку денного. ЄС залишається відданим", - написав Мішель.

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