Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе

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"В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.

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Ситуация в регионе накалилась в начале августа. На этой неделе в результате возобновления боевых действий погибли три человека, при этом каждая сторона обвиняла другую в нарушении перемирия.

Баку заявил, что потерял солдата, а карабахская армия заявила, что двое ее военнослужащих были убиты в последних столкновениях.

После войны 2020 года Армения уступила Азербайджану часть территории, которую она контролировала в течение десятилетий, а россия развернула около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием.

Реакция США и ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 августа обратился к лидерам Армении и Азербайджана, чтобы призвать к диалогу в конфликте вокруг спорного региона Нагорного Карабаха.

Блинкен отдельно поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен заверил премьер-министра Пашиняна, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него", - сказал Прайс в заявлении о разговоре с премьер-министром Армении.

В своих разговорах с двумя лидерами Блинкен "призвал к прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вследствие него", – сказал Прайс.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также поговорил по телефону с Алиевым 5 августа и выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз продолжит свои усилия для обеспечения длительного мира и стабильности в регионе в соответствии с Брюссельской мирной повесткой дня, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев сказал Мишелю, что "вся ответственность за возникшее напряжение лежит на Армении".

Алиев также сказал, что Армения не вывела свои войска из региона Карабах, как было договорено в перемирии от 10 ноября 2020 года, заключенном при посредничестве Москвы, которое остановило шестинедельную войну, в которой, по сообщениям, погибло более 6500 человек.

Сам Мишель отметил в Twitter, что провел телефонные переговоры как с Алиевым, так и с Пашиняном. "Работаем вместе, чтобы обеспечить деэскалацию и открытые связи. В преддверии нашей следующей встречи лидеров в Брюсселе ключевым является продолжение диалога и достижение конкретного прогресса по всем пунктам повестки дня. ЕС остается приверженным", - написал Мишель.