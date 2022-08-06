Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе

ukru
14 марта, 19:57 • 90096 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 110965 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 104659 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135935 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136714 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112315 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106089 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92388 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111336 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136742 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 37612 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 25067 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 42533 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 51593 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 38663 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233890 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 264250 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201382 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206500 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241655 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 90136 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100443 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118419 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120858 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128201 просмотра
Актуальное
Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе

Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе

Киев • УНН

 • 256679 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что под контроль армии перешли гора Буздух и близлежащие высоты в Нагорном Карабахе. Информацию МО страны распространили азербайджанские СМИ, пишет УНН.

Цитата

"В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.

Дополнение

Ситуация в регионе накалилась в начале августа. На этой неделе в результате возобновления боевых действий погибли три человека, при этом каждая сторона обвиняла другую в нарушении перемирия.

Баку заявил, что потерял солдата, а карабахская армия заявила, что двое ее военнослужащих были убиты в последних столкновениях.

После войны 2020 года Армения уступила Азербайджану часть территории, которую она контролировала в течение десятилетий, а россия развернула около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием.

Реакция США и ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 августа обратился к лидерам Армении и Азербайджана, чтобы призвать к диалогу в конфликте вокруг спорного региона Нагорного Карабаха.

Блинкен отдельно поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен заверил премьер-министра Пашиняна, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него", - сказал Прайс в заявлении о разговоре с премьер-министром Армении.

В своих разговорах с двумя лидерами Блинкен "призвал к прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вследствие него", – сказал Прайс.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также поговорил по телефону с Алиевым 5 августа и выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз продолжит свои усилия для обеспечения длительного мира и стабильности в регионе в соответствии с Брюссельской мирной повесткой дня, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев сказал Мишелю, что "вся ответственность за возникшее напряжение лежит на Армении".

Алиев также сказал, что Армения не вывела свои войска из региона Карабах, как было договорено в перемирии от 10 ноября 2020 года, заключенном при посредничестве Москвы, которое остановило шестинедельную войну, в которой, по сообщениям, погибло более 6500 человек.

Сам Мишель отметил в Twitter, что провел телефонные переговоры как с Алиевым, так и с Пашиняном. "Работаем вместе, чтобы обеспечить деэскалацию и открытые связи. В преддверии нашей следующей встречи лидеров в Брюсселе ключевым является продолжение диалога и достижение конкретного прогресса по всем пунктам повестки дня. ЕС остается приверженным", - написал Мишель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы