03:44 • 3558 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 20663 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 42083 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 79884 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 134292 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87273 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 84730 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67334 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55036 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248503 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Автомобіль у Києві вибухнув через детонацію невідомого пристрою - поліція

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль через детонацію невідомого пристрою. Власник транспортного засобу отримав поранення.

Автомобіль у Києві вибухнув через детонацію невідомого пристрою - поліція

Вибух автомобіля у Подільському районі Києва, попередньо, стався через детонацію невідомого пристрою, повідомили у ГУНП в Києві у понеділок, пише УНН.

Поліція зʼясовує обставини вибуху у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою, вибухнув автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу

- повідомили в поліції у соцмережах.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби, зазначили у поліції.

Нагадаємо

Вибух у Києві стався в автомобілі, пофарбованому під військовий.

Вибух стався у пофарбованому під військовий автомобілі у Києві, є постраждалий - КМДА18.08.25, 08:35 • 666 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Подільський район
Національна поліція України
Київ