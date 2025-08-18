Автомобіль у Києві вибухнув через детонацію невідомого пристрою - поліція
Київ • УНН
У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль через детонацію невідомого пристрою. Власник транспортного засобу отримав поранення.
Вибух автомобіля у Подільському районі Києва, попередньо, стався через детонацію невідомого пристрою, повідомили у ГУНП в Києві у понеділок, пише УНН.
Поліція зʼясовує обставини вибуху у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою, вибухнув автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби, зазначили у поліції.
Вибух у Києві стався в автомобілі, пофарбованому під військовий.
