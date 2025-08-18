$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 20487 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 41945 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 79640 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 134182 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87226 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 84686 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67329 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55030 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248498 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Вибух стався у пофарбованому під військовий автомобілі у Києві, є постраждалий - КМДА

Київ • УНН

 • 348 перегляди

У Подільському районі Києва вибухнуло авто, пофарбоване під військове. Власник отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.

Вибух стався у пофарбованому під військовий автомобілі у Києві, є постраждалий - КМДА

У Києві, у Подільському районі, вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий,  власник отримав незначні травми, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий

- повідомили у КМДА у соцмережах.

Як вказано, на місці працюють відповідні служби.

За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився

- зазначили у КМДА.

Вибух у Житомирі: загинув чоловік, ще один поранений06.08.25, 00:09 • 4206 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Подільський район
Київ