Вибух стався у пофарбованому під військовий автомобілі у Києві, є постраждалий - КМДА
Київ • УНН
У Подільському районі Києва вибухнуло авто, пофарбоване під військове. Власник отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.
У Києві, у Подільському районі, вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий, власник отримав незначні травми, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий
Як вказано, на місці працюють відповідні служби.
За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився
