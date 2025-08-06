Вибух у Житомирі: загинув чоловік, ще один поранений
Київ • УНН
У Житомирі ввечері 5 серпня стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Поліція з'ясовує обставини інциденту, який трапився близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора.
Один чоловік загинув і ще один був поранений унаслідок вибуху, що стався у Житомирі ввечері у вівторок, 5 серпня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Житомирської області.
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Вказується, що інцидент трапився близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури
Зазначається, що поранений чоловік госпіталізований.
"Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації", - додали у поліції.
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