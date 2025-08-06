Вибух у Житомирі: загинув чоловік, ще один поранений

Один чоловік загинув і ще один був поранений унаслідок вибуху, що стався у Житомирі ввечері у вівторок, 5 серпня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Житомирської області.

Вказується, що інцидент трапився близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури