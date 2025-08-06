Взрыв в Житомире: погиб мужчина, еще один ранен
Киев • УНН
В Житомире вечером 5 августа произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора.
Один человек погиб и еще один был ранен в результате взрыва, произошедшего в Житомире вечером во вторник, 5 августа. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Житомирской области.
Детали
Указывается, что инцидент произошел около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры
Отмечается, что раненый мужчина госпитализирован.
"Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации", - добавили в полиции.
Напомним
В Житомире 17-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве ее парня. Происшествие 3 августа. Предварительно установлено, что 17-летняя девушка поссорилась со своим 24-летним парнем. Ссора возникла из-за ревности.
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