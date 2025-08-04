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У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Дівчина завдала більше десятка ножових ударів.

У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця

У Житомирі 17-річну дівчину затримали за підозрою у вбивстві її хлопця. Про це УНН повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Деталі

Подія сталася вчора, 3 серпня. Попередньо встановлено, що 17-річна дівчина посварилася з своїм 24-річним хлопцем. Сварка виникла через ревнощі.

За версією слідства, дівчина схопила ніж та нанесла чоловікові більше десятка ударів в тулуб та шию. Від отриманих травм він помер на місці.

Наразі дівчину затримано за підозрою у навмисному вбивстві.

Нагадаємо 

Раніше УНН розповідав, що в столиці 16-річний хлопець до смерті забив безхатька дерев’яною палицею після конфлікту.

У Дніпрі 14-річний підліток напав на незнайому жінку біля банкомата, завдавши їй щонайменше п’ять ножових поранень.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Дніпро (місто)
Житомир