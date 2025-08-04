У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця

У Житомирі 17-річну дівчину затримали за підозрою у вбивстві її хлопця. Про це УНН повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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Подія сталася вчора, 3 серпня. Попередньо встановлено, що 17-річна дівчина посварилася з своїм 24-річним хлопцем. Сварка виникла через ревнощі.

За версією слідства, дівчина схопила ніж та нанесла чоловікові більше десятка ударів в тулуб та шию. Від отриманих травм він помер на місці.

Наразі дівчину затримано за підозрою у навмисному вбивстві.

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Раніше УНН розповідав, що в столиці 16-річний хлопець до смерті забив безхатька дерев’яною палицею після конфлікту.

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