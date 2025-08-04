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В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня

Киев • УНН

 • 17748 просмотра

Девушка нанесла более десятка ножевых ударов.

В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня

В Житомире 17-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве ее парня. Об этом УНН сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Детали

Событие произошло вчера, 3 августа. Предварительно установлено, что 17-летняя девушка поссорилась со своим 24-летним парнем. Ссора возникла из-за ревности.

По версии следствия, девушка схватила нож и нанесла мужчине более десятка ударов в туловище и шею. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас девушка задержана по подозрению в умышленном убийстве.

Напомним 

Ранее УНН рассказывал, что в столице 16-летний парень до смерти забил бездомного деревянной палкой после конфликта.

В Днепре 14-летний подросток напал на незнакомую женщину возле банкомата, нанеся ей по меньшей мере пять ножевых ранений.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Днепр
Житомир