В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
Киев • УНН
Девушка нанесла более десятка ножевых ударов.
В Житомире 17-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве ее парня. Об этом УНН сообщил собеседник в правоохранительных органах.
Детали
Событие произошло вчера, 3 августа. Предварительно установлено, что 17-летняя девушка поссорилась со своим 24-летним парнем. Ссора возникла из-за ревности.
По версии следствия, девушка схватила нож и нанесла мужчине более десятка ударов в туловище и шею. От полученных травм он скончался на месте.
Сейчас девушка задержана по подозрению в умышленном убийстве.
Напомним
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