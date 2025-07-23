В Житомире ночью возле многоэтажки прогремел взрыв: полиция нашла остатки петарды, ищет причастных

В Житомире ночью произошел взрыв во дворе многоэтажки в микрорайоне Маликова, вызванная на место полиция обнаружила остатки пиротехники, устанавливает причастных к инциденту, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.

Детали

"23 июля около 03:00 в полицию поступило сообщение о звуке, похожем на взрыв, во дворе многоэтажки", - говорится в сообщении.

Падение неизвестного предмета на землю неподалеку от подъезда, которое сопровождалось громким звуком, как указано, было зафиксировано записью камеры видеонаблюдения. "Правоохранители на месте происшествия обнаружили остатки пиротехнического изделия (петарды). Очевидно, его применение слышали жители дома", - отметили в полиции.

Полицейские, как указано, "начали проверку и устанавливают причастных к правонарушению лиц".

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