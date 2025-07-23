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У Житомирі вночі вибухнуло біля багатоповерхівки: поліція знайшла залишки петарди, шукає причетних

Київ • УНН

 • 2114 перегляди

У Житомирі поліція розслідує нічний інцидент з піротехнікою у мікрорайоні Малікова. Камери зафіксували падіння предмета, що вибухнув, а на місці знайшли залишки петарди.

У Житомирі вночі вибухнуло біля багатоповерхівки: поліція знайшла залишки петарди, шукає причетних

У Житомирі вночі вибухнуло у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Малікова, викликана на місце поліція виявила залишки піротехніки, встановлює причетних до інциденту, пише УНН з посиланням на ГУНП у Житомирській області.

Деталі

"23 липня близько 03:00 до поліції надійшло повідомлення про звук, схожий на вибух, у дворі багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні.

Падіння невідомого предмету на землю неподалік під’їзду, яке супроводжувалося гучним звуком, як вказано, було зафіксоване записом камери відеоспостереження. "Правоохоронці на місці події виявили залишки піротехнічного виробу (петарди). Вочевидь, його застосування чули мешканці будинку", - зазначили у поліції.

Поліцейські, як вказано, "розпочали перевірку та встановлюють причетних до правопорушення осіб".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Житомир
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