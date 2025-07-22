Хотів справити враження на дівчину: правоохоронці встановили особу, яка запускала салют у Бучі

У Київський області поліція розшукала особу, яка влаштувала салют у Бучі під час воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини, пише УНН.

До поліції про подію повідомлення надійшло 20 липня, близько 22:30. Прибувши на місце, поліцейські обстежили територію та виявили залишки піротехнічних виробів - йдеться у повідомленні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили зловмисника — ним виявився 36-річний місцевий мешканець. Зі слів фігуранта, він запустив феєрверк, аби справити враження на дівчину.

Дізнавачі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 ККУ).

Фігуранту, який використовував піротехніку, що заборонено під час дії воєнного стану, загрожує до п’яти років обмеження волі.

Поліція Київщини нагадує: використання піротехніки під час дії воєнного стану заборонено. У разі виявлення подібних правопорушень просимо звертатися на спецлінію "102".

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