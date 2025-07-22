Хотел произвести впечатление на девушку: правоохранители установили личность, которая запускала салют в Буче

В Киевской области полиция разыскала человека, устроившего салют в Буче во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины, пишет УНН.

В полицию о происшествии сообщение поступило 20 июля, около 22:30. Прибыв на место, полицейские обследовали территорию и обнаружили остатки пиротехнических изделий - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленника — им оказался 36-летний местный житель. По словам фигуранта, он запустил фейерверк, чтобы произвести впечатление на девушку.

Дознаватели начали досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 УКУ).

Фигуранту, который использовал пиротехнику, что запрещено во время действия военного положения, грозит до пяти лет ограничения свободы.

Полиция Киевщины напоминает: использование пиротехники во время действия военного положения запрещено. В случае выявления подобных правонарушений просим обращаться на спецлинию "102".

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