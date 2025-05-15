В Киеве мужчина запустил салют из окна в комендантский час: ему грозит до 5 лет ограничения свободы
Киев • УНН
Жителю Оболонского района Киева грозит до 5 лет ограничения свободы за запуск салюта из окна многоэтажки в комендантский час. Нарушителю уже сообщено о подозрении.
В Киеве мужчину будут судить за запуск салюта из окна многоэтажки в комендантский час, ему грозит до 5 лет ограничения свободы, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.
Детали
Как указано, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на улице Героев Днепра в Киеве слышны звуки взрывов. На месте правоохранители, как отмечается, обнаружили на улице остатки от пиротехнических изделий.
"В дальнейшем правоохранители установили, что к нарушению причастен 50-летний житель дома. Мужчина ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время комендантского часа из окна своей квартиры запустил салют, чем напугал граждан. Во время общения с правоохранителями киевлянин не смог объяснить свои действия", - сообщили в полиции.
Полицейские, как отмечается, изъяли вещественные доказательства, а нарушителя задержали.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
"Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Теперь за совершенное нарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы", - указали в полиции.
19-летний парень получил подозрение за запуск салюта в Киеве30.12.24, 13:06 • 26566 просмотров