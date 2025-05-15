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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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В Киеве мужчина запустил салют из окна в комендантский час: ему грозит до 5 лет ограничения свободы

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Жителю Оболонского района Киева грозит до 5 лет ограничения свободы за запуск салюта из окна многоэтажки в комендантский час. Нарушителю уже сообщено о подозрении.

В Киеве мужчина запустил салют из окна в комендантский час: ему грозит до 5 лет ограничения свободы

В Киеве мужчину будут судить за запуск салюта из окна многоэтажки в комендантский час, ему грозит до 5 лет ограничения свободы, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.

Детали

Как указано, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на улице Героев Днепра в Киеве слышны звуки взрывов. На месте правоохранители, как отмечается, обнаружили на улице остатки от пиротехнических изделий.

"В дальнейшем правоохранители установили, что к нарушению причастен 50-летний житель дома. Мужчина ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время комендантского часа из окна своей квартиры запустил салют, чем напугал граждан. Во время общения с правоохранителями киевлянин не смог объяснить свои действия", - сообщили в полиции.

Полицейские, как отмечается, изъяли вещественные доказательства, а нарушителя задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

"Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Теперь за совершенное нарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы", - указали в полиции.

19-летний парень получил подозрение за запуск салюта в Киеве30.12.24, 13:06 • 26566 просмотров

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