У Києві чоловік запустив салют з вікна в комендантську годину: йому загрожує до 5 років обмеження волі
Київ • УНН
Мешканцю Оболонського району Києва загрожує до 5 років обмеження волі за запуск салюту з вікна багатоповерхівки в комендантську годину. Порушнику вже повідомлено про підозру.
У Києві чоловіка судитимуть за запуск салют з вікна багатоповерхівки в комендантську годину, йому загрожує до 5 років обмеження волі, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, пише УНН.
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Як вказано, до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що на вулиці Героїв Дніпра у Києві чути звуки вибухів. На місці правоохоронці, як зазначається, виявили на вулиці залишки від піротехнічних виробів.
"Надалі правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. Чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян. Під час спілкування з правоохоронцями киянин не зміг пояснити свої дії", - повідомили у поліції.
Поліцейські, як зазначається, вилучили речові докази, а порушника затримали.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер за вчинене порушнику загрожує до пʼяти років обмеження волі", - вказали у поліції.
19-річний хлопець отримав підозру за запуск салюту у Києві30.12.24, 13:06 • 26566 переглядiв