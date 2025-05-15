У Києві чоловік запустив салют з вікна в комендантську годину: йому загрожує до 5 років обмеження волі

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
12:41 • 23134 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

10:49 • 28901 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:37 • 39838 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

09:17 • 40571 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 06:00 • 63795 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 134830 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 132099 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 255186 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 102377 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 71158 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.3м/с
57%
742мм
Популярнi новини

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

15 травня, 04:23 • 132297 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 106652 перегляди

Над Україною збили 62 зі 110 ворожих дронів

15 травня, 05:29 • 25798 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 46379 перегляди

Британія та Німеччина розроблять зброю "глибокого удару" з дальністю 2000 км - Reuters

08:13 • 10476 перегляди
Публікації

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 23134 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 136217 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 203576 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 255186 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 202388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 6214 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 47076 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 107328 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 66573 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 87188 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

У Києві чоловік запустив салют з вікна в комендантську годину: йому загрожує до 5 років обмеження волі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Мешканцю Оболонського району Києва загрожує до 5 років обмеження волі за запуск салюту з вікна багатоповерхівки в комендантську годину. Порушнику вже повідомлено про підозру.

У Києві чоловік запустив салют з вікна в комендантську годину: йому загрожує до 5 років обмеження волі

У Києві чоловіка судитимуть за запуск салют з вікна багатоповерхівки в комендантську годину, йому загрожує до 5 років обмеження волі, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, пише УНН.

Деталі

Як вказано, до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що на вулиці Героїв Дніпра у Києві чути звуки вибухів. На місці правоохоронці, як зазначається, виявили на вулиці залишки від піротехнічних виробів.

"Надалі правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. Чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян. Під час спілкування з правоохоронцями киянин не зміг пояснити свої дії", - повідомили у поліції.

Поліцейські, як зазначається, вилучили речові докази, а порушника затримали.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер за вчинене порушнику загрожує до пʼяти років обмеження волі", - вказали у поліції.

19-річний хлопець отримав підозру за запуск салюту у Києві30.12.24, 13:06 • 26566 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ
Brent
$64.33
Bitcoin
$102,614.20
S&P 500
$5,870.50
Tesla
$340.00
Газ TTF
$34.97
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,552.83