19-річний хлопець отримав підозру за запуск салюту у Києві

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Київ • УНН

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На Лісовому масиві молодик запустив феєрверк біля багатоповерхівки, щоб привітати подругу з днем народження. Порушнику загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство.

Киянину повідомили про підозру за запуск минулого тижня салюту у Деснянському районі у Києві, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.

Деталі

Подія відбулася ввечері у п’ятницю на Лісовому масиві Деснянського району столиці. Молодик запустив феєрверк біля багатоповерхівки, налякавши місцевих жителів.

"Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, причетного до запуску салюту – він пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження", - розповіли у поліції.

З місця події правоохоронці вилучили дві використані пускові установки, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 КПК України.

"Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі", - зазначили у поліції.

17-річний рівнянин запустив салют під час воєнного стану: що йому загрожує30.10.24, 19:07 • 20719 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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