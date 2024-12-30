19-річний хлопець отримав підозру за запуск салюту у Києві
Київ • УНН
На Лісовому масиві молодик запустив феєрверк біля багатоповерхівки, щоб привітати подругу з днем народження. Порушнику загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство.
Киянину повідомили про підозру за запуск минулого тижня салюту у Деснянському районі у Києві, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.
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Подія відбулася ввечері у п’ятницю на Лісовому масиві Деснянського району столиці. Молодик запустив феєрверк біля багатоповерхівки, налякавши місцевих жителів.
"Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, причетного до запуску салюту – він пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження", - розповіли у поліції.
З місця події правоохоронці вилучили дві використані пускові установки, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 КПК України.
"Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі", - зазначили у поліції.
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