19-летний парень получил подозрение за запуск салюта в Киеве
Киев • УНН
На Лесном массиве молодой человек запустил фейерверк возле многоэтажки, чтобы поздравить подругу с днем рождения. Нарушителю грозит до 5 лет ограничения свободы за хулиганство.
Киевлянину сообщили о подозрении за запуск на прошлой неделе салюта в Деснянском районе в Киеве, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло вечером в пятницу на Лесном массиве Деснянского района столицы. Молодой человек запустил фейерверк возле многоэтажки, напугав местных жителей.
"Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта - он объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения", - рассказали в полиции.
С места происшествия правоохранители изъяли две использованные пусковые установки, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 УПК Украины.
"Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", - отметили в полиции.
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