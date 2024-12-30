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19-летний парень получил подозрение за запуск салюта в Киеве

19-летний парень получил подозрение за запуск салюта в Киеве

Киев  •  УНН

 • 5850 просмотра

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На Лесном массиве молодой человек запустил фейерверк возле многоэтажки, чтобы поздравить подругу с днем рождения. Нарушителю грозит до 5 лет ограничения свободы за хулиганство.

Киевлянину сообщили о подозрении за запуск на прошлой неделе салюта в Деснянском районе в Киеве, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло вечером в пятницу на Лесном массиве Деснянского района столицы. Молодой человек запустил фейерверк возле многоэтажки, напугав местных жителей.

"Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта - он объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения", - рассказали в полиции.

С места происшествия правоохранители изъяли две использованные пусковые установки, а нарушителя задержали в порядке статьи 298 - 2 УПК Украины.

"Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", - отметили в полиции.

17-летний житель Ровно запустил салют во время военного положения: что ему грозит30 окт. 2024, 17:07 • 20289 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
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