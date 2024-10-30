17-летний житель Ровно запустил салют во время военного положения: что ему грозит

В Ровно 17-летний парень запустил салют, полиция расследует хулиганство, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло 27 октября около 19:00 на улице Замковая в Ровно. О фейерверке в полицию сообщил местный житель, а в соцсетях распространилось видео запуска салюта.

Сотрудники криминальной полиции Ровенского райуправления немедленно начали поиски нарушителя и вчера, 29 октября, установили его.

Им оказался 17-летний житель Ровно. Парень отметил, что нашел пиротехническое средство дома и не знал о запрете использования пиротехнических изделий.

По данному факту дознаватели полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители отметили категорический запрет использования любых пиротехнических изделий в период действия военного положения. За совершение указанного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет ограничения свободы.