Взрыв произошел в автомобиле, окрашенном под военный, в Киеве, есть пострадавший - КГГА
Киев • УНН
В Подольском районе Киева взорвался автомобиль, окрашенный под военный. Владелец получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
В Киеве, в Подольском районе, взорвался автомобиль, окрашенный под военный, владелец получил незначительные травмы, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный
Как указано, на месте работают соответствующие службы.
По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался
