$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 3520 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 20609 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 42040 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 79814 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 134258 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 87259 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 84717 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67331 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55033 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248501 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Взрыв произошел в автомобиле, окрашенном под военный, в Киеве, есть пострадавший - КГГА

Киев • УНН

 • 566 просмотра

В Подольском районе Киева взорвался автомобиль, окрашенный под военный. Владелец получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Взрыв произошел в автомобиле, окрашенном под военный, в Киеве, есть пострадавший - КГГА

В Киеве, в Подольском районе, взорвался автомобиль, окрашенный под военный, владелец получил незначительные травмы, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Как указано, на месте работают соответствующие службы.

По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался

- отметили в КГГА.

Взрыв в Житомире: погиб мужчина, еще один ранен06.08.25, 00:09 • 4208 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Подольский район (Киев)
Киев