Автомобиль в Киеве взорвался из-за детонации неизвестного устройства - полиция
Киев • УНН
В Подольском районе Киева взорвался автомобиль из-за детонации неизвестного устройства. Владелец транспортного средства получил ранения.
Взрыв автомобиля в Подольском районе Киева, предварительно, произошел из-за детонации неизвестного устройства, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства взорвался автомобиль. Пострадал владелец транспортного средства
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы, отметили в полиции.
Напомним
Взрыв в Киеве произошел в автомобиле, окрашенном под военный.
