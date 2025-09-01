Автомобіль протаранив ворота генконсульства росії в Сіднеї, поранено поліцейського (відео)
Невідомий чоловік на авто протаранив ворота генконсульства росії в Сіднеї. Його заарештували, поліцейський отримав травму руки.
Невідомий протаранив ворота генконсульства росії у Сіднеї (Австралія). При затриманні один із поліцейських отримав травму руки. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, телеканал 9News.
Деталі
Зазначається, що до будівлі на Фуллертон-стріт, де знаходиться Генеральне консульство росії було викликано співробітників поліції.
Співробітники поліцейського управління спробували поговорити з водієм, однак він почав рух і в'їхав на своєму автомобілі у ворота.
Чоловік зупинив авто в недозволеному місці, і коли до нього підійшли поліцейські, він дав газами і протаранив ворота генконсульства
В результаті події один поліцейський отримав травму руки і був госпіталізований.
Після цього 39-річного чоловіка заарештували на місці події.
Наразі місцева влада з'ясовує мотиви водія.
