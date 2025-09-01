Автомобіль протаранив ворота генконсульства росії в Сіднеї, поранено поліцейського (відео)

Невідомий протаранив ворота генконсульства росії у Сіднеї (Австралія). При затриманні один із поліцейських отримав травму руки. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, телеканал 9News.

Зазначається, що до будівлі на Фуллертон-стріт, де знаходиться Генеральне консульство росії було викликано співробітників поліції.

Співробітники поліцейського управління спробували поговорити з водієм, однак він почав рух і в'їхав на своєму автомобілі у ворота.

Чоловік зупинив авто в недозволеному місці, і коли до нього підійшли поліцейські, він дав газами і протаранив ворота генконсульства