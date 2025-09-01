Автомобиль протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее, ранен полицейский (видео)

$41.260.00
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 276336 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львов
Китай
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Автомобиль протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее, ранен полицейский (видео)

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Неизвестный мужчина на авто протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее. Его арестовали, полицейский получил травму руки.

Автомобиль протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее, ранен полицейский (видео)

Неизвестный протаранил ворота генконсульства России в Сиднее (Австралия). При задержании один из полицейских получил травму руки. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИтелеканал 9News.

Детали

Отмечается, что к зданию на Фуллертон-стрит, где находится Генеральное консульство России, были вызваны сотрудники полиции.

Сотрудники полицейского управления попытались поговорить с водителем, однако он начал движение и въехал на своем автомобиле в ворота.

Мужчина остановил авто в неположенном месте, и когда к нему подошли полицейские, он дал газу и протаранил ворота генконсульства

- говорится в сообщении росСМИ.

В результате происшествия один полицейский получил травму руки и был госпитализирован.

После этого 39-летнего мужчину арестовали на месте происшествия.

Сейчас местные власти выясняют мотивы водителя.

Напомним

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства РФ персоной нон грата. Дипломат должен покинуть страну из-за подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела.

В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага Украины23.08.25, 21:04 • 6991 просмотр

Новости Мира
Австралия
Эстония