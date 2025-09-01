Автомобиль протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее, ранен полицейский (видео)

Неизвестный протаранил ворота генконсульства России в Сиднее (Австралия). При задержании один из полицейских получил травму руки. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, телеканал 9News.

Отмечается, что к зданию на Фуллертон-стрит, где находится Генеральное консульство России, были вызваны сотрудники полиции.

Сотрудники полицейского управления попытались поговорить с водителем, однако он начал движение и въехал на своем автомобиле в ворота.

Мужчина остановил авто в неположенном месте, и когда к нему подошли полицейские, он дал газу и протаранил ворота генконсульства