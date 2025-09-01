Автомобиль протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее, ранен полицейский (видео)
Неизвестный мужчина на авто протаранил ворота генконсульства россии в Сиднее. Его арестовали, полицейский получил травму руки.
Неизвестный протаранил ворота генконсульства России в Сиднее (Австралия). При задержании один из полицейских получил травму руки. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, телеканал 9News.
Отмечается, что к зданию на Фуллертон-стрит, где находится Генеральное консульство России, были вызваны сотрудники полиции.
Сотрудники полицейского управления попытались поговорить с водителем, однако он начал движение и въехал на своем автомобиле в ворота.
Мужчина остановил авто в неположенном месте, и когда к нему подошли полицейские, он дал газу и протаранил ворота генконсульства
В результате происшествия один полицейский получил травму руки и был госпитализирован.
После этого 39-летнего мужчину арестовали на месте происшествия.
Сейчас местные власти выясняют мотивы водителя.
