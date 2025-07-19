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Австралія прийме 5 тисяч жителів Тувалу, які рятуються від зміни клімату

Київ • УНН

 • 1908 перегляди

Понад 5 тисяч громадян Тувалу подали заявки на австралійські візи через підвищення рівня океану. Уряд Австралії припинив прийом звернень на 2026 рік, оскільки кількість охочих перевищила квоту.

Австралія прийме 5 тисяч жителів Тувалу, які рятуються від зміни клімату

Жителі Тувалу масово прагнуть отримати австралійську візу. Кількість охочих вже перевищила 5 тисяч осіб, тому уряд Австралії завершив прийом звернень на 2026 рік. Про це інформує японський телеканал NHK, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що через підвищення рівня океану жителі острівної держави Тувалу, що знаходиться в південній частині Тихого океану, масово планують виїхати до Австралії. У зв’язку з цим близько 5 тисяч громадян Тувалу вже подали заявки на австралійські візи.

Як повідомляє NHK, можливість еміграції з’явилася після підписання у 2023 році міжурядової угоди між Австралією та Тувалу про співпрацю в сфері безпеки та міграції. Даний документ передбачає квоту на 280 осіб щороку, яких обиратимуть випадковим чином у рамках лотереї серед охочих переїхати.

Уряд Австралії повідомив, що отримав понад 5000 заявок, що становить приблизно половину населення Тувалу

- йдеться у дописі.

Ті, хто буде обраний у лотереї, отримають право на проживання в Австралії зі статусом, що дає змогу легально працювати, навчатися та користуватися системою охорони здоров’я. Остаточний список нових мешканців Австралії буде сформовано до січня 2026 року.

За даними NHK, більшість території Тувалу - це п’ять низькорозташованих атолів і чотири острови, що підносяться менш ніж на два метри над рівнем океану. Через зміну клімату, танення льодовиків і підвищення рівня моря, ООН прогнозує, що до 2100 року 95% території Тувалу, включаючи столицю, можуть бути затоплені.

Австралія зміцнює зв'язки з Тувалу через розширення впливу Китаю в Тихоокеанському регіоні. Тувалу - одна з небагатьох країн, які все ще визнають Тайвань. Згідно з угодою з Австралією, Тувалу зобов'язано консультуватися з Канберрою перед підписанням угод про безпеку з іншими країнами.

Австралія передала Україні танки Abrams - Reuters19.07.25, 05:22 • 3988 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
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