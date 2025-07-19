Австралия примет 5 тысяч жителей Тувалу, спасающихся от изменения климата

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
18 июля, 18:06 • 41276 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 143702 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 81805 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 77701 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 81108 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 72813 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
18 июля, 11:59 • 57499 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 56506 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 203618 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 109993 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.7м/с
78%
743мм
Популярные новости
Обломки российского беспилотника упали в частном секторе Киева18 июля, 20:16 • 10505 просмотра
138 боестолкновений с начала суток на фронте: ВСУ отбивают атаки врага18 июля, 20:55 • 8304 просмотра
РФ прицельно атакует гражданские поезда и уничтожает локомотивы - Глава "Укрзализныци"18 июля, 22:03 • 4432 просмотра
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности01:26 • 17156 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине03:53 • 14454 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 143702 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 112951 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 181540 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 203618 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 381963 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 41276 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 126927 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 130989 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 136793 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 248864 просмотра
Актуальное
Бильд
Хранитель
Financial Times
Северный поток
Серия Airbus A320

Австралия примет 5 тысяч жителей Тувалу, спасающихся от изменения климата

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Более 5 тысяч граждан Тувалу подали заявки на австралийские визы из-за повышения уровня океана. Правительство Австралии прекратило прием обращений на 2026 год, поскольку количество желающих превысило квоту.

Австралия примет 5 тысяч жителей Тувалу, спасающихся от изменения климата

Жители Тувалу массово стремятся получить австралийскую визу. Количество желающих уже превысило 5 тысяч человек, поэтому правительство Австралии завершило прием обращений на 2026 год. Об этом информирует японский телеканал NHK, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за повышения уровня океана жители островного государства Тувалу, находящегося в южной части Тихого океана, массово планируют выехать в Австралию. В связи с этим около 5 тысяч граждан Тувалу уже подали заявки на австралийские визы.

Как сообщает NHK, возможность эмиграции появилась после подписания в 2023 году межправительственного соглашения между Австралией и Тувалу о сотрудничестве в сфере безопасности и миграции. Данный документ предусматривает квоту на 280 человек ежегодно, которых будут выбирать случайным образом в рамках лотереи среди желающих переехать.

Правительство Австралии сообщило, что получило более 5000 заявок, что составляет примерно половину населения Тувалу

- говорится в сообщении.

Те, кто будет выбран в лотерее, получат право на проживание в Австралии со статусом, позволяющим легально работать, учиться и пользоваться системой здравоохранения. Окончательный список новых жителей Австралии будет сформирован до января 2026 года.

По данным NHK, большая часть территории Тувалу - это пять низкорасположенных атоллов и четыре острова, возвышающиеся менее чем на два метра над уровнем океана. Из-за изменения климата, таяния ледников и повышения уровня моря, ООН прогнозирует, что к 2100 году 95% территории Тувалу, включая столицу, могут быть затоплены.

Австралия укрепляет связи с Тувалу из-за расширения влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Тувалу - одна из немногих стран, которые все еще признают Тайвань. Согласно соглашению с Австралией, Тувалу обязано консультироваться с Канберрой перед подписанием соглашений о безопасности с другими странами.

Австралия передала Украине танки Abrams - Reuters19.07.25, 05:22 • 3708 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Организация Объединенных Наций
Австралия
Тайвань
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9