Австралия примет 5 тысяч жителей Тувалу, спасающихся от изменения климата

Жители Тувалу массово стремятся получить австралийскую визу. Количество желающих уже превысило 5 тысяч человек, поэтому правительство Австралии завершило прием обращений на 2026 год. Об этом информирует японский телеканал NHK, передает УНН.

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Отмечается, что из-за повышения уровня океана жители островного государства Тувалу, находящегося в южной части Тихого океана, массово планируют выехать в Австралию. В связи с этим около 5 тысяч граждан Тувалу уже подали заявки на австралийские визы.

Как сообщает NHK, возможность эмиграции появилась после подписания в 2023 году межправительственного соглашения между Австралией и Тувалу о сотрудничестве в сфере безопасности и миграции. Данный документ предусматривает квоту на 280 человек ежегодно, которых будут выбирать случайным образом в рамках лотереи среди желающих переехать.

Правительство Австралии сообщило, что получило более 5000 заявок, что составляет примерно половину населения Тувалу - говорится в сообщении.

Те, кто будет выбран в лотерее, получат право на проживание в Австралии со статусом, позволяющим легально работать, учиться и пользоваться системой здравоохранения. Окончательный список новых жителей Австралии будет сформирован до января 2026 года.

По данным NHK, большая часть территории Тувалу - это пять низкорасположенных атоллов и четыре острова, возвышающиеся менее чем на два метра над уровнем океана. Из-за изменения климата, таяния ледников и повышения уровня моря, ООН прогнозирует, что к 2100 году 95% территории Тувалу, включая столицу, могут быть затоплены.

Австралия укрепляет связи с Тувалу из-за расширения влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Тувалу - одна из немногих стран, которые все еще признают Тайвань. Согласно соглашению с Австралией, Тувалу обязано консультироваться с Канберрой перед подписанием соглашений о безопасности с другими странами.

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