Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові завдали 9 ударів по російським військам, знищивши ворожу ракету та вразивши місця дислокації особового складу, засобів протиповітряної оборони та артилерії.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 — по наземній станції управління БпЛА противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 3 районах зосередження особового складу,
- 1 засобу протиповітряної оборони,
- 6 артилерійських засобах противника.
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