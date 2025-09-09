Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні - Рахункова палата

$41.220.13
48.160.03
ukenru
17:31 • 7854 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 13804 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 18588 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 18215 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 39807 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24542 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25858 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26393 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26997 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30006 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.6м/с
80%
754мм
Популярнi новини
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 20819 перегляди
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі УрядуPhoto8 вересня, 13:17 • 11007 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 10672 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 10328 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 5766 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 18588 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 20873 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 74691 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 58398 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 59206 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Лондон
Франція
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 10376 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 10713 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 74690 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 39834 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 43796 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Leopard 2
Шахед-136

Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні - Рахункова палата

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Рахункова палата розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану. Аудитори оцінять підтримку Мінцифри та Фонду розвитку інновацій, звіт очікується у грудні 2025 року.

Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні - Рахункова палата

Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану". Про це інформує УНН з посиланням на сайт Рахункової палати.

Деталі

Зазначається, що мета контрольного заходу – оцінити стан організації розвитку інновацій та технологій для потреб оборони в умовах воєнного стану.

Аудитори також мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави

- йдеться у повідомленні.

Очікується, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі.

До контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Геннадій Пліс

- повідомляє Рахункова палата

Звіт про результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні 2025 року.

Нагадаємо

У понеділок, 8 вересня Президент України провів засідання Ставки, зосередившись на технологічних питаннях, зокрема наявності систем ППО та захисті енергетики. Також обговорювались питання виробництва та постачання дронів, включаючи далекобійну зброю.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна має виробляти 300-400 дронів-перехоплювачів, щоб відповідати кількості Shahed, які використовує Росія. За його словами, потенціал для цього є, і фінансування забезпечується.

Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії08.09.25, 05:50 • 5312 переглядiв

Віта Зеленецька

Економіка
Електроенергія
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна