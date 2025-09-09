Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні - Рахункова палата
Київ • УНН
Рахункова палата розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану. Аудитори оцінять підтримку Мінцифри та Фонду розвитку інновацій, звіт очікується у грудні 2025 року.
Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану". Про це інформує УНН з посиланням на сайт Рахункової палати.
Деталі
Зазначається, що мета контрольного заходу – оцінити стан організації розвитку інновацій та технологій для потреб оборони в умовах воєнного стану.
Аудитори також мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави
Очікується, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі.
До контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Геннадій Пліс
Звіт про результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні 2025 року.
Нагадаємо
У понеділок, 8 вересня Президент України провів засідання Ставки, зосередившись на технологічних питаннях, зокрема наявності систем ППО та захисті енергетики. Також обговорювались питання виробництва та постачання дронів, включаючи далекобійну зброю.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна має виробляти 300-400 дронів-перехоплювачів, щоб відповідати кількості Shahed, які використовує Росія. За його словами, потенціал для цього є, і фінансування забезпечується.
