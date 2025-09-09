Аудиторы оценят состояние развития оборонных технологий в Украине - Счетная палата
Киев • УНН
Счетная палата начала аудит развития инноваций и технологий для нужд обороны во время военного положения. Аудиторы оценят поддержку Минцифры и Фонда развития инноваций, отчет ожидается в декабре 2025 года.
Счетная палата начала аудит деятельности (эффективности) на тему "Развитие инноваций и технологий для нужд обороны во время военного положения". Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Счетной палаты.
Детали
Отмечается, что цель контрольного мероприятия – оценить состояние организации развития инноваций и технологий для нужд обороны в условиях военного положения.
Аудиторы также должны исследовать, обеспечили ли Министерство цифровой трансформации и Фонд развития инноваций надлежащую поддержку украинских технологических разработок и решений, определенных приоритетными для государства
Ожидается, что результаты аудита позволят дать рекомендации по усовершенствованию деятельности государственных органов в сфере развития инноваций, в частности по использованию государственных средств на такие цели.
К контрольному мероприятию привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики. Ответственный за аудит – член Счетной палаты Геннадий Плис
Отчет о результатах аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в декабре 2025 года.
Напомним
В понедельник, 8 сентября Президент Украины провел заседание Ставки, сосредоточившись на технологических вопросах, в частности наличии систем ПВО и защите энергетики. Также обсуждались вопросы производства и поставки дронов, включая дальнобойное оружие.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина должна производить 300-400 дронов-перехватчиков, чтобы соответствовать количеству Shahed, которые использует Россия. По его словам, потенциал для этого есть, и финансирование обеспечивается.
