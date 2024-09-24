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Атаки рф на Херсонщині забрали життя ще однієї людини, ще троє поранені

Київ • УНН

 • 13619 перегляди

У Бериславі від удару БпЛА загинув 60-річний чоловік, поранено 70-річну жінку. В Херсоні постраждала 66-річна жінка, у селі Станіслав - 40-річний чоловік від атаки дрона.

У Херсонській області у Бериславі від удару ворожого дрона загинув 60-річний чоловік, поранено 70-річну жінку. У Херсоні від обстрілу російських військ постраждала 66-річна жінка, у Станіславі - 40-річний чоловік від атаки рф дроном. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та в Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Під ударом російського БпЛА опинився Берислав. Ворог атакував людей, які перебували на вулиці. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 60-річний місцевий житель. У 70-річної жінки – вибухова травма та уламкове поранення руки. "Швидка" доставила її до лікарні", - написав Прокудін.

За даними ОВА, російські війська також атакували житловий будинок у Херсоні. Через "приліт" снаряду в оселю постраждала 66-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму. Її шпиталізували. 

Як зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, близько 11.00 у передмісті Херсона під ворожий обстріл вчергове потрапив громадський транспорт. Цього разу "прилетіло" у 5-ту маршрутку. "У цей момент у салоні автобуса перебували п’ятеро пасажирів. На щастя, люди не травмувались. У маршрутці пошкоджено люк", - вказав Мрочко у Telegram.

Окрім того, як повідомили в ОВА, окупанти атакували з дрона жителя села Станіслав. 40-річний чоловік внаслідок скидання вибухівки дістав вибухову травму й контузію. Бригада "швидкої" надала йому меддопомогу на місці.

Російські дрони вчергове атакували Херсон та передмістя: четверо поранених24.09.24, 14:20 • 13739 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonska-oblastХерсонська область
beryslavБерислав
khersonХерсон

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