Атаки рф в Херсонской области унесли жизнь еще одного человека, еще трое ранены

В Херсонской области в Бериславе от удара вражеского дрона погиб 60-летний мужчина, ранена 70-летняя женщина. В Херсоне от обстрела российских войск пострадала 66-летняя женщина, в Станиславе - 40-летний мужчина от атаки рф дроном. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Под ударом российского БпЛА оказался Берислав. Враг атаковал людей, которые находились на улице. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель. У 70-летней женщины - взрывная травма и осколочное ранение руки. "Скорая" доставила ее в больницу", - написал Прокудин.

По данным ОВА, российские войска также атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за "прилета" снаряда в дом пострадала 66-летняя женщина. Предварительно, она получила взрывную травму. Ее госпитализировали.

Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, около 11.00 в пригороде Херсона под вражеский обстрел в очередной раз попал общественный транспорт. На этот раз "прилетело" в 5-ю маршрутку. "В этот момент в салоне автобуса находились пятеро пассажиров. К счастью, люди не травмировались. В маршрутке поврежден люк", - указал Мрочко в Telegram.

Кроме того, как сообщили в ОВА, оккупанты атаковали с дрона жителя села Станислав. 40-летний мужчина в результате сброса взрывчатки получил взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала ему медпомощь на месте.

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