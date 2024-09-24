Российские дроны в очередной раз атаковали Херсон и пригород: четверо раненых

Российские войска нанесли удары с дронов по Херсону и пригороду. Пострадали четыре человека - две женщины и два мужчины, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, оккупационные войска ударили с дрона по Киндийке, пригороду Херсона. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 65-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение голени. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

По словам главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, около 12:00 российские оккупанты с дрона атаковали Днепровский район города. "Под обстрел попали работники коммунального предприятия "Парки Херсона". Существенно поврежден погрузчик. 57-летний водитель обратился к медикам за помощью. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Сейчас его дообследуют", - указал Мрочко в Telegram.

В ОВА подтвердили, что в Днепровском районе Херсона из-за атаки российского БпЛА пострадал 57-летний мужчина. Также, по данным ОВА, в больницу доставили херсонку, которая пострадала из-за атаки российского дрона в Днепровском районе города. У 21-летней девушки - взрывная травма и контузия. Ей оказали медпомощь, в дальнейшем пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, как сообщили в ОВА, "скорая" доставила в больницу мужчину, который пострадал в Антоновке в пригороде Херсона из-за удара российского БПЛА. У 67-летнего пострадавшего - взрывная травма, множественные ожоги рук, ног, спины, грудной клетки и дыхательных путей. Его госпитализировали для оказания медпомощи.

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