Два человека пострадали в результате вражеского удара по Станиславу на Херсонщине
Киев • УНН
В Станиславе на Херсонщине из-за вражеского удара пострадали два человека. 58-летнюю женщину госпитализировали с множественными травмами, 20-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Из-за вражеского удара по Станиславу на Херсонщине пострадали два человека, которые находились на улице. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в больницу госпитализировали 58-летнюю женщину, которая получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения кисти, поясницы и ноги.
20-летнему парню медпомощь бригада "скорой" оказала на месте. У него взрывная травма и контузия.
Напомним
В селе Понятовка Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на 61-летнего мужчину. Пострадавший получил множественные ранения и сейчас находится в больнице.
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