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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Два человека пострадали в результате вражеского удара по Станиславу на Херсонщине

Два человека пострадали в результате вражеского удара по Станиславу на Херсонщине

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 09:52  •  4465 просмотра

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В Станиславе на Херсонщине из-за вражеского удара пострадали два человека. 58-летнюю женщину госпитализировали с множественными травмами, 20-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Из-за вражеского удара по Станиславу на Херсонщине пострадали два человека, которые находились на улице. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в больницу госпитализировали 58-летнюю женщину, которая получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения кисти, поясницы и ноги.

20-летнему парню медпомощь бригада "скорой" оказала на месте. У него взрывная травма и контузия.

Напомним

В селе Понятовка Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на 61-летнего мужчину. Пострадавший получил множественные ранения и сейчас находится в больнице.

В Херсонской области войска рф попали в жилые кварталы: 13 раненых24 сентября 2024, 07:17 • 10991 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
khersonХерсон