На Херсонщині вранці росіяни атакували дроном Понятівку, поранили місцевого
Київ • УНН
У селі Понятівка Херсонської області російський безпілотник скинув вибухівку на 61-річного чоловіка. Потерпілий отримав множинні поранення і наразі перебуває в лікарні.
У Херсонській області у селі Понятівка вранці російський безпілотник скинув вибухівку на 61-річного чоловіка, він перебуває в лікарні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
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"Через атаку російського БпЛА у Понятівці постраждав місцевий житель. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 61-річного чоловіка близько пʼятої ранку", - ідеться у повідомленні.
У чоловіка – вибухова травма, множинні уламкові поранення живота та ноги. Наразі він перебуває у лікарні, де отримує необхідну меддопомогу, вказали в ОВА.
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